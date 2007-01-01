Анатолий Артамонов рассказал о кредитовании сельхозпредприятий для внедрения цифровизации

Выделение средств на льготных условиях должно поспособствовать внедрению цифровых технологий и модернизации оборудования в этой отрасли, уверен сенатор от Калужской области.

Деньги хозяйства могут направить, например, на покупку программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, а также техники или оборудования для точного земледелия или агродронов.

Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.