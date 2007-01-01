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Экономика и бизнес

Анатолий Артамонов рассказал о кредитовании сельхозпредприятий для внедрения цифровизации

Дмитрий Ивьев
13.03, 07:41
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Выделение средств на льготных условиях должно поспособствовать внедрению цифровых технологий и модернизации оборудования в этой отрасли, уверен сенатор от Калужской области.

Деньги хозяйства могут направить, например, на покупку программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, а также техники или оборудования для точного земледелия или агродронов. 

Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

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