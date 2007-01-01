Калужская промышленность вернулась к досанкционному уровню

Во вторник, 4 марта, об этом заявили на итоговой коллегии экономического блока правительства.

Объем промышленного производства составил 1,1 триллиона рублей.

Индекс промпроизводства по итогам января к январю 2024 года вырос на 20,4%.

Калужская фармацевтика за 5 лет увеличилась в 2,2 раза.

Собственные доходы бюджета выросли на 20% и впервые перешагнули 100-миллиардную отметку.

- Преодолели серьезные вызовы, связанные с санкциями, - подчеркнул губернатор Владислав Шапша. - А сейчас один из ключевых вызовов – нехватка кадров. Рассчитываем, прежде всего, на собственные силы. «Гениальные головы» и «золотые руки» растим со школьной скамьи.