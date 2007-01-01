Губернатора Калужской области насторожил резкий рост выручки в кафе и магазинах

- Антимонопольную службу прошу обратить внимание на рост выручки предприятий общественного питания, розничной торговли, сферы услуг, - заявил Владислав Шапша 3 марта. - По отдельным видам деятельности она увеличилась до 60%. Это значительно выше, чем уровень инфляции. Надо детально разобраться и пресечь факты, если они будут выявлены, необоснованного завышения цен.

Вопрос поступления налогов и сборов в бюджет региона обсуждался на заседании правительства в понедельник.

Доходы консолидированного бюджета области выросли за прошлый год на 12,6% и достигли 127 миллиарда рублей.

- Но даже в условиях существенного роста на счету каждый рубль, - подчеркнул Шапша. - Согласен с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым: сумма задолженности в бюджет остается значительной – порядка 2,5 млрд. рублей. Считаю, что налоговым органам надо работать более настойчиво по ее взысканию.