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Экономика и бизнес

В Калужской области планируют вырастить больше 55 миллионов цветов

Об этом 1 марта сообщило региональное Министерство сельского хозяйства
Михаил Тырин
15:11 сегодня
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В сообщении подчеркивается, что цветоводство - одна из точек роста региональной экономики.

 Четверть тепличных цветов в России растут именно в Калужской области.

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