Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промышленного производства

Четвертое место в стране и первое в ЦФО - об этом сообщил 1 марта депутат Госдумы Геннадий Скляр

Я планирую особое внимание уделить реализации госпрограммы «Развитие электронной промышленности», - говорит Геннадий Иванович. - В ближайшие годы нам предстоит здесь существенный рывок. Крайне важно, чтобы запланированные средства были использованы максимально эффективно. Чтобы выйти, наконец, из-под зависимости в электронике, от тех компонентов, которые мы пока вынуждены закупать у наших партнеров.

Задача ближайших лет не только заниматься импортозамещением, но и выводить на рынок собственные продукты.