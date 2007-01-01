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Экономика и бизнес

Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промышленного производства

Четвертое место в стране и первое в ЦФО - об этом сообщил 1 марта депутат Госдумы Геннадий Скляр
Михаил Тырин
12:29 сегодня
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Я планирую особое внимание уделить реализации госпрограммы «Развитие электронной промышленности», - говорит  Геннадий Иванович. - В ближайшие годы нам предстоит здесь существенный рывок. Крайне важно, чтобы запланированные средства были использованы максимально эффективно. Чтобы выйти, наконец, из-под зависимости в электронике, от тех компонентов, которые мы пока вынуждены закупать у наших партнеров.

 Задача ближайших лет не только заниматься импортозамещением, но и выводить на рынок собственные продукты.

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