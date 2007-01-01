-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужане заплатили на 32,2% больше налогов
Экономика и бизнес

Калужане заплатили на 32,2% больше налогов

В 2024 году в бюджет поступило более 208,3 миллиарда рублей.
Дмитрий Ивьев
15:09 сегодня
0 546
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Очень хороши результат. Показывает, что рост именно за счет увеличения налоговой базы, - заявил 28 февраля губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андреем Ламакиным.

По налогу на прибыль рост составил 13,6%.

65% налогов пришлось на долю крупнейших налогоплательщиков региона, которых в области больше двух десятков.

- Мы уверенно стоим на ногах. Несмотря на санкции, предприятия региона, бизнес устойчиво работают, наполняют бюджет, - заявил губернатор. - Большую роль играет слаженная работа экономического блока региона. В том числе налоговых органов. Собранные средства обеспечивают социальные гарантии, позволяют укреплять здравоохранение, образование, инфраструктуру.

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBBem8wczUraC9vS2hEb0owcWhHMkE9PSIsInZhbHVlIjoiTGo1eU41UHBCeC9WVFdIWUpNSjhuRWdLSWl2UmVqT0wrem9rTFJtMHh4aWMzSlpqZVlxOXprM3hrVDBINDhzcGNYaHNGUGgzTEpVK1grT1lSMnd4aEdtRDBXN1hrWmR6d250TVgvMFk2ME9EWFpXWWhZNzdMTkk3Sy9TcmlMaXZlRWQrSG51RlNDWFVhK3FtaVErZng0dzBzVHF4by8xeWFEQXhkWVllelVqeDE4L3lEdG9yRHBtc3pRMDFFU2pwZEtiMzFVa0FCR2pIVm91NVZERVZMWEkvMit6M1NvZFg3bllsTVFJWCtqdWxrN0hTNThvWm9TMVVOMEFhbFN2bWxlMEJQMTFyOFhyVnArbHhwVG9jOU9vVmNtbVQ3UEpaOFNDMWRCWTA1b1FhbEVVY2FGU0ZVZGlKUjRuT2g1QktJS2QrRUJZcGJxdWw3eWhGQ0wwOWhMa0pxbWpQZ25GRGVVcnlzVktiSnV2WTJ1VTRZcjVQRXF2ZklMRnZvYVlHZEFmbTZDanNRazRWRVRPUGlGd1ZUN3FHMDNGa1gwd1k0OUovTFdoMmlid1hLTVI1STM0QWtwV2h2RHNpTHA5eCIsIm1hYyI6IjAyODU1YjRmYTM0NzA5YzVmMTc5ODkxMzMwOTIxNjA0ZGY3ODE2MGFkYmQxYTVhZTYxMDYwMzQyMGZlN2Q1MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlRVWxQNVJ0V3YzOTBGWSs3VVlQY1E9PSIsInZhbHVlIjoiTGZ0MnE1RkRxdys1QXhlYWZYMmI5WWV3ZnhUMkQ2WHoycSsvZml0YVl5eEljNzRUMkhGRnp3UW9lb3FPY2hKT05Qd1FzUVdKOFdMKzd4ajBLQzI3TEhvTTZmY3N4Zlc1aWQ2ZURqL0hvVzIva0ZkMU1DbU9yN1FlRzMwMStsVDE4dTZURE81SzhmMUxpenlrdVRWeG1QUXJqUkx6T0ZFdGhSZGkwZHhWQmhrNHF1dmdTTnhDUWVFZVRFQXVnaVUza0tlT1NQUjVsaDY5Uy9Wc3RGZ3N5V2IxSVVjZHBValNpQ0N3MVR1T2M3N3ZvTjN0QmpYZFV1MzNMRDVkWXo2Mk1ZYzdkN0tHZzJ5TFhHMDBGeURuRHU5S0lHUWJhLzhibCsxUGY5OXp5Z3JUVFFOVUhaWTFiaFQ5WGlFZEtYbndqME1RcWVsZ0cxaXJGcFR2MElMZS9jTVh5Vy9nbWp6djA4UjlKenUvNUVBeXN4bllyWEZ2MktBd0R0MDhabndSaVQ4N3RIUnlNTjc4QkVQVnp0NlVVSHJTb3U5MUNZbjBUeVd1emNTeG1jbkJETDBWRnZTelQvOHdlaEpxT1RZcDhKT3RTQXdFMFlOVVZTQjVJNEkrOXFNTFRPTWVaWW1aYzR5NWFnZG9naFZWZ1ZoT3g2RXhZa2xxaktVUHIwSGNPSU1rTGF2ZjZQam1qNXJRRXM2Q2cvNHlEODR3d005amV0d2dCdGh4SVd1Vk1vcXRBTWRubUVFaDJjeTNqU1U3RStuZDJHdktROWZuVXlla3JHNkMxdm9VbGhCSWtVUVYyc3NLRjdwWnZtczVwSmV5Y1lRRi9ISmlIYXNFMkIyRyIsIm1hYyI6IjM2NjA0NGRmMTJlYjE3ZThiN2RkZWQyY2M1OTY3YzRlMzMzNmUwZjU0ZTljNWJjNzgyM2QxMGM5ZTE1MzU3MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+