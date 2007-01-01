Калужане заплатили на 32,2% больше налогов

В 2024 году в бюджет поступило более 208,3 миллиарда рублей.

- Очень хороши результат. Показывает, что рост именно за счет увеличения налоговой базы, - заявил 28 февраля губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андреем Ламакиным.

По налогу на прибыль рост составил 13,6%.

65% налогов пришлось на долю крупнейших налогоплательщиков региона, которых в области больше двух десятков.

- Мы уверенно стоим на ногах. Несмотря на санкции, предприятия региона, бизнес устойчиво работают, наполняют бюджет, - заявил губернатор. - Большую роль играет слаженная работа экономического блока региона. В том числе налоговых органов. Собранные средства обеспечивают социальные гарантии, позволяют укреплять здравоохранение, образование, инфраструктуру.