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Экономика и бизнес

Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в этом году

ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Банка России во второй половине года с учетом того, что инфляция в России приближается к пику. Об этом глава банка Андрей Костин сообщил телеканалу «Россия 24».
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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«Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8 процентов. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может даже и несколько ниже», - сказал Андрей Костин.

По мнению главы ВТБ, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов.

«У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, что мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4 процента в 2026 году», - подчеркнул Андрей Костин.

Согласно последним данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1,0 трлн руб. после -0,1 трлн руб. (-0,2%) в декабре. Как говорится в бюллетене «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за январь 2025 года, «речи о кредитном сжатии не идет – лишь о нормализации темпов роста».

Говоря о банковском секторе, Андрей Костин признал, что этот год для банков будет сложнее.

«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20 процентов. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», - заключил глава ВТБ.

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