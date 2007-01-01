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Экономика и бизнес

Эксперты не ожидают скорого возвращения Visa и Mastercard в Россию

Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
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Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение о возможном возвращении международных платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок. По его словам, даже если такие сообщения появляются, процесс повторного подключения этих систем будет крайне сложным.

Пьянов в ходе прошедшей пресс-конференции отметил, что Visa и Mastercard является американскими компаниями и имеют значительную долю на американском рынке. В связи с этим, они не смогут просто так вернуться и начать работать с Национальной системой платежных карт (НСПК), поскольку НСПК внесена в блокирующий список США. Он подчеркнул, что по российскому законодательству все внутренние транзакции должны проводиться через НСПК, и вряд ли Российская Федерация отменит это условие в рамках своих интересов.

«Реальным предвестником возвращения этих компаний на рынок может стать лишь снятие американских санкций с НСПК», — заявил Пьянов. Однако он также отметил, что на данный момент нет никаких сигналов о возможности такого шага. «Сам НСПК не может быть инициатором этого процесса, поскольку уже произошла полная адаптация и импортозамещение», — добавил он.

«Приход Visa и Mastercard в Россию будет малозначимым и согласие на возвращение международных систем может быть связано только с уступками в других областях», — заключил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что пока официальных подтверждений о возвращении международных платежных систем не поступало.

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