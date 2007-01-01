Владислав Шапша принял участие в обсуждении «Зеленой экономики»
Это федеральный проект, направленный на поддержку экологичных производств.
Совещание провела зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко.
Губернатор напомнил, что в Калужской области есть много компаний, которые внедряют современные экологические стандарты.
В качестве примера он привел завод косметики в Боровском районе и цементный завод в Ферзиковском районе.
Абрамченко высоко оценила калужский опыт использования экономики замкнутого цикла.