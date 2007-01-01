Владислав Шапша принял участие в обсуждении «Зеленой экономики»

Это федеральный проект, направленный на поддержку экологичных производств.

Совещание провела зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Губернатор напомнил, что в Калужской области есть много компаний, которые внедряют современные экологические стандарты.

В качестве примера он привел завод косметики в Боровском районе и цементный завод в Ферзиковском районе.

Абрамченко высоко оценила калужский опыт использования экономики замкнутого цикла.