Артамонов отметил экономические успехи Калужской области после ухода некоторых инвесторов

- Многие думали - сейчас инвесторы в Калужской области разбегутся, и область провалится. Ничего подобного! – заявил бывший губернатор, а ныне член Совета Федерации.

По его словам, помогло то, что экономика региона дифференцирована. Временное падение в одних отраслях компенсировалось ростом в других.

Этот вопрос обсуждался на заседании Союза финансистов России.

Также Артамонов указал на возможные проблемы в строительной сфере.

- Если строительство замедлится, это затормозит производство связанных с ним материалов и продукции, - уверен сенатор. - Сегодняшнее положение сферы вызывает тревогу.