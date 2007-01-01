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Экономика и бизнес

Артамонов отметил экономические успехи Калужской области после ухода некоторых инвесторов

Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
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- Многие думали - сейчас инвесторы в Калужской области разбегутся, и область провалится. Ничего подобного! – заявил бывший губернатор, а ныне член Совета Федерации.

По его словам, помогло то, что экономика региона дифференцирована. Временное падение в одних отраслях компенсировалось ростом в других.

Этот вопрос обсуждался на заседании Союза финансистов России.

Также Артамонов указал на возможные проблемы в строительной сфере.

- Если строительство замедлится, это затормозит производство связанных с ним материалов и продукции, - уверен сенатор. - Сегодняшнее положение сферы вызывает тревогу.

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