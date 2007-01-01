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Экономика и бизнес

В Калужской области увеличили выплаты молодым специалистам в сельском хозяйстве

Выплата возросла на 4,5%, сообщил 20 февраля министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Дмитрий Ивьев
07:57 сегодня
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В этой сфере существуют ежеквартальные выплаты, а также единовременные по итогам первого, второго и третьего лет работы.

Такая поддержка кадров работает в Калужской области с 2003 года.

Как отметил Ефремов, за прошлый год в отрасль пришли 100 выпускников аграрных ВУЗов и колледжей, что на 25% больше уровня 2023 года. Выплаты получают уже 260 человек.

- Сегодня в сельском хозяйстве региона работает порядка 18 000 человек, дефицит кадров составляет около 10%, - прокомментировал министр. - В ближайшие 5-6 лет, с учетом роста производственных мощностей, отрасли потребуется ещё 2500 сотрудников. Задача чрезвычайно сложная, и без государственной поддержки её не решить.

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