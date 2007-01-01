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В Калуге начали выпускать машины под новым брендом

На заводе АГР (бывшем «Фольксвагене») начнут выпускать легковушки TENET.
Дмитрий Ивьев
20:45 сегодня
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Это российско-китайский проект, сообщил 20 февраля губернатор Владислав Шапша.

- Это новая страница российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности, - заявил губернатор Калужской области. - Прочно и надолго – таковы планы этого стратегического партнёрства. По локализации автомобильного бренда. По расширению модельного ряда.

Серийный выпуск новых машин должен начаться во втором квартале.

По словам Шапши, планируется увеличивать уровень локализации и дойти до производства полного цикла.

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», под новым брендом скрываются те же три модели Chery, которые ранее уже выпускались в Калуге.

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