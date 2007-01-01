В Калужской области введут в оборот 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель

Фото: Александр Ефремов.

Посевные площади в 2025 году планируется увеличить на 9%, сообщил 19 февраля министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

Эта тема обсуждалась на встрече министров сельского хозяйства нечерноземных регионов ЦФО, которые собрались в Калужской области. Приехал и замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин.

- Семена уже засыпаны на 87% от потребности, в том числе 1000 тонн высших репродукций, - рассказал Ефремов о положении в Калужской области. - Минеральные удобрения закуплены на 30% от плана, поставки продолжаются. Техника готова на 80%, а в сезон планируется работа в две смены. Также заключаются договоры на поставку ГСМ.