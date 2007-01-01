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Экономика и бизнес

В Калужской области крупный животноводческий комплекс закрывают на реконструкцию

Работы в Детчино будут вестись в течение шести месяцев.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Во второй половине года хозяйства собираются открыть, сообщил на выходных министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

- После завершения проекта на комплексе в комфортных условиях сможет содержаться до 2000 голов молодняка, - пояснил он.

Дойное стадо и молодняк временно перемесят в другие хозяйства.

Как пояснил Ефремов, все сотрудники сохранят свои места. На время реконструкции их займут на других предприятиях собственника комплекса.

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