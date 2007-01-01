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Экономика и бизнес

Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года

Их будут предоставлять по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Дмитрий Ивьев
07:02 сегодня
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Регионы смогут получить займы на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом усилят требования к регионам - задачи нужно будет выполнять в полном объеме и в срок.

Как рассказала замминистра финансов Калужской области Надежда Давыдова, с момента запуска программы инфраструктурных бюджетных кредитов в Калужской области реконструированы Синие мосты, модернизирована транспортная инфраструктура в Обнинске, строится поликлиника в Калуге, реализуется проект по обеспечению внешней инженерной инфраструктурой логистического комплекса «3PL центр Фрейт Вилладж Ворсино».

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