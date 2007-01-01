Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года

Их будут предоставлять по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Регионы смогут получить займы на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом усилят требования к регионам - задачи нужно будет выполнять в полном объеме и в срок.

Как рассказала замминистра финансов Калужской области Надежда Давыдова, с момента запуска программы инфраструктурных бюджетных кредитов в Калужской области реконструированы Синие мосты, модернизирована транспортная инфраструктура в Обнинске, строится поликлиника в Калуге, реализуется проект по обеспечению внешней инженерной инфраструктурой логистического комплекса «3PL центр Фрейт Вилладж Ворсино».