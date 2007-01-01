-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Какие страны заинтересованы импортировать еду из РФ?
Экономика и бизнес

Какие страны заинтересованы импортировать еду из РФ?

Объёмы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет. Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объёмов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%, посчитали аналитики ВТБ.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
0 452
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

К 2030 году экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 50 млрд долларов в соответствии со стратегическими планами Правительства РФ. По прогнозам экспертов, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищевой промышленности.

По данным Минсельхоза РФ, в 2024 году экспорт мяса вырос на 27%: свиноводческой продукции – на треть, птицеводческой - на четверть, мяса крупного рогатого скота - на 22%. При этом обеспечение России собственным мясом сейчас превышает 100%. К 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза до 3,7 млрд долларов, а растительного масла – на 30% до 7,5 млрд долларов. Широкий экспортный продуктовый набор к 2030 году могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар.

«Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК – это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым её видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях», - сказал руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По прогнозам экспертов, ключевыми факторами роста сектора в ближайшие годы будут увеличивающаяся эффективность и опыт локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках.

Сдерживающими факторами для роста отрасли станут жёсткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров. Так, по оценке Минсельхоза РФ, кадровый дефицит в отрасли в прошлом году составил более 200 тыс. человек.

«Наращивание объёмов производства для экспорта и увеличение доли отечественной с/х продукции на мировом рынке - один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в с/х сектор», - говорит инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImYrQWNhY2kvZDhlL0JUd3RDV1Z6M1E9PSIsInZhbHVlIjoieENqcE4wRDhnMEFONkxTaU5ETFJEN2F0Rmxpei8vSUhnT2xEbmhKNWJKdk9RQUU1M2dnTHptMVZwSzNjOEY1TjloNFBUbDZlcEZoWi9LWmxJK0daeStkWmMvcUhuWk1oRjhmNHVzR3BjTTZEcnUzdWxpcG40ZVJrNWI0czQ3YjNub0tTSmVnS0tUNy8yUGN6K3BBbkppZC9EeFhhZHN0bTdlWjhqS2lNYmc5RmlwVkdCZU5wRFJaaGhkZU1IQ0lGREZhbTV0b1lqdzRzY1cyVlQ2dXFGeno3SlQ0S0c0T1dZMFp2MmdDZjE0MGozSXV2NitvZzc1WGE2MjBPSUMzaENYSTNQdWFEWHRZZVdSdzhDWmI2V2xKV0E3S3FQT1lvcFZQVUp5YjdKT3hDNXpyWnVlU3FqTE1zSlByYXdTZTNnSDhMYWhXSFI5NFczS0tYWWxwK1Bkc3ZFTUhxL25pOXo2dGZudER1S0V3OTNpMkdsbDVpY0FqbkdIZm1MTGhuZnhhSnFRWTdNb3JnR1g2K3lWc01qZjRyOCt1SG1hdDdBL2pkNDNld1VwdnI2NTVPaTRWZndkUmVZcE0zNU04YyIsIm1hYyI6IjlhNDc4ZTk0MGY3NWNmNzk0Mjc0MDViMzYxMDhhMTRjYTU4NThjN2MyYTEzZjllZjYxZTc3NDFlNDVlZTc1MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhMczM4THR1T3ByNmQ0U3p2eWJQTkE9PSIsInZhbHVlIjoiUDRjRnZ2aDlTOXl6bElBOTdFMGVkTU5rSzdnMHcwejU2Sm9RUk9FRTYyaWJMT2pyd1czY0hyTXR5VkxKTklKZ01uNGdMa1pRZ0IwZ1Jwd0lFaVFvMmYxOXhMRytvUTVpNXdidWZhVll2Y2IwcXhORERCVUVDcWxhMXpUcm9nVEdwZEJYcWUya21kdnJqazc1MzdvdUg3eHhlM0ZxczJKMm5QVnNjbDBGNWNpaWZIM2ljbHEvZTFKRnI2MWhwRFZOekdzWC8zdDlhZEdlelRMbUZQRFNqUWxldHpUSC9BeHRDcHNWSGRoblgyODNlMGJvTGlkdGtkMW5wRk9GZjk1Yk93YzdnVHpLSUZXT1lRMEVMaGJPVGd3N2twUEVjbUZla1E0VEFkaVFoZEw5czEwM3kvT2hsdDdmNGRQeFNGUXpNeTZlbkErTU05VEF6OHBMWkVrVjBmMDEvWm03QTVzR0thMlp6QjlGZDdiKzZjVjVzYngwQmNxaFBaS1hUcW9YV0ZvYjR4V3YyRkltbTRLeXFvb3Z3NjU4Q0tqeHUrWXRVaUo3Mm03RUxUU2dtbFdTdEQzdnRoNk5DUHgxb3luMWxuQTJtRFloL3M4ZnE3YlBEQlRxOFdsOFNUcUs4cDE5RklqYUhnV3dxMHM1Y0hVQTBQQUFJUndRdG16aWQzTDFWazU1L3VMRVZqQ1BnNk05V2lOcWRsZkpIMVRNR3hMdHBiY0tBbFN1aDhNcjNFenJzTG5NUDJwTG9TQmlDYjBpRVpVV0VueTc4VDY5ZFY0ZWs2KzhCTUZrK0tRNTF6Qi9mWGQ3ZmZMTHN4UkZSTGdOWXowOGkvOVN4WktxSUJ1QyIsIm1hYyI6IjE5ZDYxMGE4ZDFhZjc2YjQwMTMwZGJmMzA2ZWU3MWIwZDQ1MzJlYzJiMTJkZDA0YTM2YzM1ZjAwMGVlNDU2MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+