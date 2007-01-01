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Экономика и бизнес

Шапша рассказал Путину об успехах Калужской области

Рабочая встреча президента России с губернатором Калужской области прошла во вторник, 11 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:23 сегодня
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Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии области. Особая роль в докладе уделена промышленности, а также работе автомобильного кластера.

- Рассказал Главе государства о наших достижениях в экономике, как Калужская область ответила на вызовы и санкции, - прокомментировал губернатор. - Акцент в разговоре сделали на развитии фармкластера, автопрома, деревообрабатывающей промышленности. Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам.

По его словам, президент поставил задачи по улучшению качества жизни калужан.

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