Шапша рассказал Путину об успехах Калужской области

Рабочая встреча президента России с губернатором Калужской области прошла во вторник, 11 февраля.

Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии области. Особая роль в докладе уделена промышленности, а также работе автомобильного кластера.

- Рассказал Главе государства о наших достижениях в экономике, как Калужская область ответила на вызовы и санкции, - прокомментировал губернатор. - Акцент в разговоре сделали на развитии фармкластера, автопрома, деревообрабатывающей промышленности. Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам.

По его словам, президент поставил задачи по улучшению качества жизни калужан.