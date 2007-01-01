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Экономика и бизнес

В Калуге найдут новые места работы для работников «Ремпутьмаша»

В понедельник, 10 февраля, на заседании правительства об этом заявил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:45 сегодня
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В понедельник, 10 февраля, на заседании правительства об этом заявил губернатор Владислав Шапша.

Ранее завод уведомил о временной приостановке работы площадок в Калуге и Людиново из-за резкого снижения объема заказов со стороны РЖД.

- Часть работников «Ремпутьмаша» будет переведена на другое предприятие холдинга «Синара-транспортные машины» в Калуге, - пояснил Шапша. - Министерство труда и социальной защиты области уже активно занимается трудоустройством специалистов, попадающих под временное сокращение. Никто без работы не останется.

По его словам, высококвалифицированные специалисты у нас на вес золота. В областной базе более 2,7 тысячи предложений в сфере обрабатывающих производств.

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