Калужскую область отметили за поддержку экспортеров

Региональный Центр поддержки экспорта вошел в 10 лучших в России, сообщил 7 февраля замгубернатора Владимир Попов.

Соответствующий рейтинг представили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.

Попов подчеркнул, что за прошлый год при поддержке областного ЦПЭ 67 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты, 78 компаний стали участниками международных выставок, а три компании отмечены премией «Экспортер года».