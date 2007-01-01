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Экономика и бизнес

Калужскую область отметили за поддержку экспортеров

Региональный Центр поддержки экспорта вошел в 10 лучших в России, сообщил 7 февраля замгубернатора Владимир Попов.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
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Соответствующий рейтинг представили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.

Попов подчеркнул, что за прошлый год при поддержке областного ЦПЭ 67 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты, 78 компаний стали участниками международных выставок, а три компании отмечены премией «Экспортер года».

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