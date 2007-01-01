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Экономика и бизнес

Для калужского сельского хозяйства расширили льготное кредитование

Федеральный Минсельхоз определил лимит субсидий для регионов на обеспечение льготного краткосрочного сезонного кредитования агропромышленного комплекса в нынешнем году.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
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Для Калужской области эта сумма на 78% превысит уровень прошлого года и составит около 4 миллиардов рублей по ставке 8,3% годовых.

- Эти средства полностью покроют потребности сельхозпроизводителей в финансировании сезонных работ, закупке семян, удобрений, ГСМ и других необходимых ресурсов, - рассказал 5 февраля министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

Сейчас начался прием заявок банками на участие в программе льготного кредитования.

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