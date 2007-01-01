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Экономика и бизнес

В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся почти на 30%

Дмитрий Ивьев
10:57 сегодня
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В 2025 году россияне оформят розничные кредиты примерно на 9,1* трлн рублей. Это будет почти на 30% ниже результата прошлого года, когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн рублей. Сильнее всего сократятся выдачи ипотеки и потребительских кредитов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Охлаждение» рынка розничного кредитования ускоряется: по итогам 2024 года общерыночные продажи сократились на 21% к результату 2023 года, в 2025 году сокращение составит еще почти 30%.

Такая тенденция будет связана с сохраняющимися экстра-высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заёмщиков по IT- и «семейной» программам.

Выдачи залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будут превышать объем продаж в необеспеченном кредитовании:

  • продажи ипотеки могут составить около 3,3 трлн рублей, что будет почти на треть ниже результата прошлого года;
  • выдачи автокредитов опустятся ниже 2 трлн рублей, сокращение к 2024 году может составить не менее 20%;
  • продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к 2024 году.

Значительно замедлятся в 2025 году и темпы прироста розничного кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – почти до 39,5 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, примерно до 41,4 трлн рублей.

«Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» – его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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