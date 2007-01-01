Опасное молоко обнаружили в Калужской области

Управление Россельхознадзора пресекло деятельность фантомной площадки, занимавшейся легализацией молочной и мясной продукции, сообщили 24 января в пресс-службе ведомства.

Мониторинг показал, что ООО «Промстрой», зарегистрированное в Свердловской области, с 10 декабря по 16 января в Сухиничах на площадке, предназначенной для розничной торговли, якобы произвело 403 тонны молочной и мясной продукции.

Часть продукции по документам направили в Тульскую, Ульяновскую, Пензенскую и Курскую области.

- В ходе последующего разбирательства выяснилось, что часть сырья, из которого в дальнейшем якобы производилась продукция, с грубейшим нарушением действующих требований ветеринарного законодательства, была добавлена в производство по бумажным ветеринарным сопроводительным документам без подтверждения его происхождения, качества и безопасности, - заявили в Россельхознадзоре. - Кроме того, были установлены факты, когда продукция вырабатывалась и вовсе без указания используемого сырья. Были зафиксированы случаи несоответствия объемов используемого сырья и вырабатываемой продукции, вида сырья и выпускаемой продукции, а также использование в сырье «неподконтрольной продукции».

Как отмечают в ведомстве, компания вовсе не получала разрешение на производство подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции. Основным видом деятельности указана оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.

С 17 января Россельхознадзор исключил данную площадку из реестра ИС «Цербер». Учетная запись пользователя ООО «Промстрой», незаконно оформившего ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде, также была аннулирована.

Информация передана в правоохранительные органы Калужской области и прокуратура, комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, налоговую службу, а также территориальные управления Россельхознадзора.