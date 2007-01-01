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Экономика и бизнес

Шапша поздравил обнинцев, получивших награду правительства

Коллектив ОНПП «Технология» стал лауреатом правительственной премии в области науки и техники.
Дмитрий Ивьев
09:55 сегодня
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Награду вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на предприятии реализовали программу производственной трансформации в подразделениях, занимающихся выпуском конструкционной керамики.

Там на 50% нарастили мощности, издержки сокращены на треть, в четыре раза увеличился выпуск гражданской продукции.

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калужская область
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