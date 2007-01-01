Шапша поздравил обнинцев, получивших награду правительства

Коллектив ОНПП «Технология» стал лауреатом правительственной премии в области науки и техники.

Награду вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на предприятии реализовали программу производственной трансформации в подразделениях, занимающихся выпуском конструкционной керамики.

Там на 50% нарастили мощности, издержки сокращены на треть, в четыре раза увеличился выпуск гражданской продукции.