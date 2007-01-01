В 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10%

По оценке ВТБ, в следующем году физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024 года. Однако из-за роста среднего «чека» вслед за стоимостью машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024 года - 2,1 - 2,3 трлн рублей.

В следующем году физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024 года, такие прогнозы дают эксперты ВТБ*. Однако из-за роста среднего «чека» вслед за стоимостью машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024 года - 2,1 - 2,3 трлн рублей.

На фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики Центрального банка и повышения утильсбора рынок автокредитования во втором полугодии 2024 г. стал резко «охлаждаться». По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлица получат на покупку машин порядка 112 млрд рублей - на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом за четвертый квартал объемы рыночных выдач могут сократиться к июлю-сентябрю на треть.

По итогам всего 2024 года банк прогнозирует продажи автокредитов в России на уровне 2,3 трлн рублей (+53% к 2023 году). Почти половина выдач (47%) в этом году придется на новые машины.

В 2025 году, помимо высоких рыночных ставок и макропруденциальных надбавок, на динамику рынка будет влиять планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 млн рублей.

Структура кредитного рынка, с большой долей вероятности, сохранится. Доля новых авто будет доходить до половины на фоне развития субсидированных программ производителей и господдержки.

«Основная доля кредитных продаж в следующем году по-прежнему будет приходиться на китайский автопром. Реалии рынка таковы, что пока снижения стоимости авто, как и ставок по кредитам, ждать не приходится. Впрочем, в декабре-январе еще можно будет провести выгодную сделку – главным образом на рынке новых авто. В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться «закрыть» год, а в начале следующего на руку покупателям будет играть эффект «прошлогоднего» автомобиля», — прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

* В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.