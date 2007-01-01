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Экономика и бизнес

Калужские предприятия стали лучшими в практиках трудоустройства молодежи

Об итогах Всероссийского конкурса 11 декабря сообщили в министерстве труда и социальной защиты Калужской области. 
Дмитрий Ивьев
07:23 сегодня
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В номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» победила бумажная фабрика.

Техникум электронных приборов стал вторым в номинации «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей».

МФЦ оказался на третьем месте в номинации «Партнерство в развитии профессиональных компетенций». 

Как рассказала замминистра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова, в 2024 году 4 170 подростков трудоустроились через службу занятости в рамках нацпроекта «Демография».

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