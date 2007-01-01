Калужские предприятия стали лучшими в практиках трудоустройства молодежи
Об итогах Всероссийского конкурса 11 декабря сообщили в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.
В номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» победила бумажная фабрика.
Техникум электронных приборов стал вторым в номинации «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей».
МФЦ оказался на третьем месте в номинации «Партнерство в развитии профессиональных компетенций».
Как рассказала замминистра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова, в 2024 году 4 170 подростков трудоустроились через службу занятости в рамках нацпроекта «Демография».