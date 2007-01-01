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Экономика и бизнес

Шапша поздравил калужанку с премией «Лидеры инвестиционного развития-2024»

Номинацию «Специалист года» выиграла руководитель направления по работе с инвесторами Агентства регионального развития Калужской области Екатерина Гапонова.
Дмитрий Ивьев
14:08 сегодня
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Ее поздравил глава региона Владислав Шапша.

Он отметил, что сейчас приоритетным направлением является развитие высокотехнологичных отраслей.

В регионе заключено 28 новых инвестсоглашений на 73 миллиарда рублей. Кроме того, часть средств от списания 2/3 бюджетных кредитов в следующем году направят на развитие инфраструктуры для новых инвестпроектов. Это около 3,8 миллиарда рублей.

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