В Калужской области три района резко увеличили производство молока

Лидеров 2024 года назвал 10 декабря министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

Ульяновский район по сравнению с 2023-м прибавил 59,2 тонны - до 83,9 тонны в сутки.

В Хвастовичском районе прибавка составила 51,4 тонны – до 67,5 тонны в сутки.

В Кировском районе производство увеличилось на 16,3 тонны в сутки – до 81,8 тонны.

Ефремов подчеркнул, что такие показатели являются результатом упорного труда аграриев, внедрения технологий и эффективного управления.