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Экономика и бизнес

Эксперты оценили дивиденды российских компаний в 2025 году

Дмитрий Ивьев
11:54 сегодня
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В 2025 году дивидендные выплаты российских компаний на горизонте 12 месяцев могут составить более 4,8 трлн рублей. Такой прогноз эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» дали в инвестиционной стратегии на 2025 год. За последний квартал аналитики пересмотрели взгляд на траекторию ключевой ставки: ожидается ее сохранение на уровне 23% в течение года и существенное ужесточение регулирования ЦБ. В связи с этим эксперты прогнозируют, что компании могут быть более осторожными при определении дивидендов, говорится в инвестиционной стратегии, представленной на форуме ВТБ* «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

 «По нашим оценкам, суммарно в следующем году российские публичные компании заплатят более 4,8 трлн рублей. Около 700 млрд рублей приходится на акции в свободном обращении. По прогнозам коэффициент реинвестирования дивидендов будет невысоким - около 20%. Долгосрочными драйверами станут неорганический рост и импортозамещение. Поддержание высоких стандартов корпоративного управления может оказаться главным вызовом инвестиционного рынка в следующем году. Значимыми рисками останутся снижение цен на нефть, сохранение жесткой ДКП и динамика геополитических рисков», - говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Как ожидают аналитики, сезон финансовой отчетности за второе полугодие 2024 года и четвертый квартал 2024 года отразит рост долговой нагрузки/рост стоимости финансирования. Кредитные рейтинги скорее всего будут понижаться, а дивидендный сезон 2025 года может отличаться негативными сюрпризами. Тем не менее большинство этих факторов уже в котировках.

Прибыль на акцию компаний, входящих в Индекс Мосбиржи, остается на высоком уровне, несмотря на рост стоимости финансирования и повышение налога на прибыль. Это в большей степени связано со снижением налоговой нагрузки Газпрома с 2025 года и сохранением цен на нефть на текущих уровнях.

 «Мы прогнозируем ослабление рубля на 5% в 2025, что поддержит акции экспортеров. В текущих условиях мы отдаем предпочтения компаниям с низкой долговой нагрузкой, преимущественно с чистой денежной позицией, или торгующиеся по привлекательным мультипликаторам», - говорит Станислав Клещев.

* В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

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