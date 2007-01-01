Эксперт рассказал, грозит ли калужским торговым центрам банкротство

На днях на федеральном уровне начали обсуждать вероятность массового закрытия ТЦ из-за удорожания кредитов. Коснется ли этого торговых центров в Калуге? Ситуацию нам прокомментировал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала Президентской академии Дмитрий Тютин:

- Ключевая ставка Центрального банка является инструментом макроэкономического регулирования. В настоящий момент ЦБ повысил ее до уровня 21%, сделав тем самым дорогими заимствования в экономике. Эта мера должна способствовать снижению расходов и, как следствие, сокращению инфляционного давления.

Политика ключевой ставки является общесистемной мерой, поэтому невозможно допустить, что ее рост повлиял на деятельность и финансовое положение торгово-развлекательных центров (ТРЦ). В равной степени удорожание заимствований коснулось и других субъектов экономической деятельности – промышленности, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг. В этой связи ожидать массовых банкротств ТРЦ в РФ и в Калужской области, в частности, было бы неверно.

Впрочем, нельзя исключить ситуацию, когда отдельные участники данного рынка столкнуться с проблемами финансирования и возможно, уйдут с рынка или перейдут в другим собственникам, в т.ч. банкам. Это зависит от бизнес-модели ТРЦ и источников финансирования проекта. Если для строительства ТРЦ привлекались кредиты, процентные ставки по которым привязаны к изменению ключевой ставки, то ее рост означает и рост расходов собственников ТРЦ по обслуживанию долга. Рефинансировать задолженность на более выгодных условиях в настоящий момент им вряд ли удастся, поэтому данные расходы хотя бы частично они могут переложить на арендаторов, снизив при этом свои текущие коммунальные расходы (уборка, отопление, освещение). Любой из данных вариантов может негативно сказаться на потоке клиентов и усугубить финансовые проблемы.

Но повторю, данная проблема не является специфичной для деятельности ТРЦ, а в полной мере касается всех других субъектов экономической деятельности, которые строили свой бизнес преимущественно на основе заемного финансирования.