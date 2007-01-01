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Экономика и бизнес

В Москве завершился 15-й инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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За два дня работы 15-й инвестиционный форум ВТБ* «РОССИЯ ЗОВЕТ!» площадку мероприятия посетили почти 2 тысячи гостей – частных инвесторов, бизнесменов, представителей органов власти. Мероприятия форума с места событий освещали более 250 журналистов.

4 декабря на площадке форума в ЦМТ собралось более 500 представителей российского бизнеса и государственных органов, а также около 300 предпринимателей из 35 стран, прежде всего Китая, Ирана, Индии, стран Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы, Африки.

На макроэкономической сессии участники форума обсудили денежно-кредитную и бюджетную политику России, рынок труда и повышение производительности труда, состояние экономики и банковского сектора страны. В дискуссии приняли участие руководители финансового блока России, регулятора, делового сообщества и иностранные участники.

Главным событием первого дня форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» стало традиционное выступление Президента России Владимира Путина, который в течение двух часов отвечал на вопросы гостей. Основными темами стали преодоление санкций, развитие экономических отношений между Россией и странами Глобального Юга, реализация инфраструктурных и логистических проектов и улучшение инвестиционного климата.

5 декабря был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, которые сегодня являются движущей силой на российском фондовом рынке. На пленарной сессии аналитики представили инвестиционную стратегию на 2025 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям, где представили инструменты фондового рынка с высокими доходностями. Эту стратегию участники сессии назвали стратегией надежды на снижение ставок. Кроме того, ВТБ Мои Инвестиции и Frank RG представили исследование настроений частных инвесторов и их запросов на долгосрочные инвестиции.

В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов приняли участие более тысячи гостей, которые задавали вопросы спикерам и экспертам, а также в течение дня участвовали в интеллектуальном квизе. Основными темами для обсуждения были стимулирование развития фондового рынка, долгосрочные инвестиции, выход компаний на IPO, традиционные и альтернативные инвестиционные инструменты.

Медиапартнерами форума выступили Россия 24, РБК, RT, Business FM, ТАСС, РИА Новости, Газета Ru, ИД Коммерсантъ, Ведомости, МИЦ «Известия». Иностранным медиапартнером «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в этом году стал Asharq Business – ведущее финансовое медиа арабоязычного мира со штаб-квартирой в Эр-Рияде.

Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

* В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

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