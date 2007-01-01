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Экономика и бизнес

250 человек собрал калужский форум «Кадры. Реальность. Будущее»

Регистрацию пришлось закрыть раньше, чем планировалось, рассказала 5 декабря заместитель губернатора Татьяна Леонова.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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На мероприятии обсуждался вопрос дефицита кадров.

- Вчера на пленарной сессии форума обсудили реализацию национального проекта «Кадры» в Калужской области, взаимодействие бизнеса и власти по кадровой проблематике, совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с запросами приоритетных отраслей экономики, - пояснила замгубернатора.

По ее словам, работа должна начинаться в школах.

Кроме того, у бизнеса есть запрос теснее работать с вузами.

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