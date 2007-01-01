Новый молокоперерабатывающий завод строят в Калужской области

К середине 2025 года он должен заработать на территории ОЭЗ «Калуга Боровск», сообщил 5 декабря министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

Там собираются перерабатывать 500 тонн молока в сутки.

Сырье будут везти не только с калужских ферм, но и из Подмосковья.

- Ежедневный надой уже более 1500 тонн молока, что на 150 тонн больше, чем в прошлом году, - рассказал Ефремов. - Однако вместе с ростом объемов перед нами стоит серьезный вызов - мощностей по переработке внутри региона пока недостаточно. Сегодня значительная часть нашего молока еще уезжает на переработку за пределы области.