-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Новый молокоперерабатывающий завод строят в Калужской области
Экономика и бизнес

Новый молокоперерабатывающий завод строят в Калужской области

К середине 2025 года он должен заработать на территории ОЭЗ «Калуга Боровск», сообщил 5 декабря министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
0 3010
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там собираются перерабатывать 500 тонн молока в сутки.

Сырье будут везти не только с калужских ферм, но и из Подмосковья.

- Ежедневный надой уже более 1500 тонн молока, что на 150 тонн больше, чем в прошлом году, - рассказал Ефремов. - Однако вместе с ростом объемов перед нами стоит серьезный вызов - мощностей по переработке внутри региона пока недостаточно. Сегодня значительная часть нашего молока еще уезжает на переработку за пределы области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9ZazhIRllKWUxWcmdqeGtkaDAraFE9PSIsInZhbHVlIjoic3hzUzlnV0pzdHd0MHY4M1ZhVjlTaER5ZnJHTCt6MVI5WUtoS01wd3EzWGE5NGRFWW8zb0NHMTdYbndnS2lKV1pwKzAwd0hJSEJZRjhvMmpCOEFKL0RUa0l3YUc2OWVFUmtBeVBEZXRwSXNKUndYZjN4Yk44ZHdERWlPb25GUVg5WVFoM2ptVFhidXBVbU42UWtQS3dpcnU0TVQwek5UZjNEckI2a3VIZ2ZqbThrQklNbWxXcExxUG5sdC9kYlFpSjRMb0tyVU5pNnRRQmR4OE1jUkk2QmJFbi91Q3RlMENZVlh4UnIySmJpTHgvTVhUKzE1dHk4dFU0MGRPaWd5VUE1Z1FhQk9MMDhsbzdscDhaNERyTWV5ajRkSzhhdG9lcUU5Y29wMm9xVW9tQi91U1I2ZFcxVkJnM25iTXJqZXRHYkRLZys2K2pRQlFpaGxhSHNvdWsrQjBaUjNvc3VhV1dhbTFhbWxmRnZ2dnRwc1QrSUhwTlhycGkrN3lmYXNsMWtvbkw2OGpKZHFnMzJiMGxyeDdBelFJUkRXSDQ4VVhqZ2NMSmpqQk5pNXhzSkZvMUNRL1d5MEV6bjBabkZ4aiIsIm1hYyI6ImQ5NmQ2ODlmMDRlZGQzNTM0ZmQyOTcwZjE1OTdiNTQ1OTVmOTIxYjFhYjIzYTYyN2JiMWUzMzExODdiMmM4NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZhWTdKY3YwOVUwTERESWtEbEYrMmc9PSIsInZhbHVlIjoieE4wU3hSUjVxbmp4dEsvNGdOWlNSS0xSbnRQN1EvZUc1MjJaUHdIUXh1MFRQREdrSmZJVklidENGQzlVWHo0b25ybUpySGVxaks3S2E0YkxUY2NJV3QwL0JoL1hZcWpabGttZzhPNDlWSTU1WGUycW9lMkJaV0puRVF5OWhqVFhjZWVnU29VaDYwUlF4bWNGUFhDQlYvdVdpR2U1TTMydCsxMi9QMytvNzRtRkUyQzZjYzdFRmRqTVVrS25KYmdKc2JldmRQVzlCRHdZTDdWQ0s0NXFMdFVHT09FTG9kdkZaS1dEcmNHY1lzejdnL1FxWWJTRXJnMnBpVGM1L2NGb3RjL3dFYWRnQXc4M1lFR3NnZHNaODBGVXhqNUJVZVNYYWVSMnFoZWtteW1aYWJndUl3U0FjRmhXeDdrbWNiRTNnOU1VRkxaR3ZjWnQzMmNoVmxkVVNHWXp0UWlMUEJLRk54TnN3dENnSVltWlhBZEYxYkwvbnA5UU9ZclF6VHhsOXY1cFFkN1FST2V2VEh4cm4raklIRTFCc1Q2cWticHRyNXMzcFo3SGZyakltWVFJejZxNXRpRWV4QnhPTDRGSkpDeDNIOVZ0K2VlV254c01CVk15bXh6NDRUU3VIOGt4YmF5ZTkyVXJRdGlqMXN3UEhGeFJLOFgxQ2MvbEpxQnRxZU5oSzJhVERBOWZTOU9HMTdscVA4ZHRqU0N5UU40a1BNci9yTC9LdHlNNTV0d2tlY0hEVjN6NmNPaENYVzFENU9qMVNNdWYzZS9DOEh4c3ZyWUNCVjJURllmUFdqWlVmMDR2ZDVJWDBjMkJVUFVibkJwYVMzSVQ4RjFFRjg4cCIsIm1hYyI6Ijg3NTdlNzY1MmFlOGZiNWVhMzc5ZTA2MmQyZDBjYTZiZTUyYWNiNDliYjlkYTMwOGJjMGQyMTljMjRlN2NiZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+