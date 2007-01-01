На реализацию нацпроектов в Калужской области выделили 9,269 миллиарда рублей
Данные на 29 ноября опубликовала в среду министр финансов региона Валентина Авдеева.
- В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2024 год на реализацию национальных проектов в 2024 году предусмотрено 11,735 миллиарда рублей, - пояснила она.
Наибольшая сумма выделена на данный момент на дороги – 3,3 миллиарда.
На нацпроект «Образование» потратили 1,4 миллиарда, на «Демографию» - также 1,4.
Нацпроект «Здравоохранение» профинансирован на 970 миллионов, «Жилье и городская среда» - на 809 миллионов.