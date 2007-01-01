Калужскую технику поставят на плантации какао-бобов в Кот-д’Ивуар

Во вторник, 3 декабря. об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша по итогам встречи с членами совета Регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей.

- Промышленность области по итогам 10 месяцев показывает уверенный рост – порядка 12%, - отметил Шапша. - Объём отгруженной продукции – около триллиона рублей. Последний раз такой показатель был в досанкционном, 2021 году. Кстати, санкции для нас и дружественных стран стали поводом для перезагрузки сотрудничества. Руководители компаний сегодня рассказывали о наращивании товарооборота с Китаем, Турцией, Ираном, Индией, Вьетнамом, странами Африки.

С участниками встречи губернатор обсудил сложности, которые мешают предприятиям двигаться вперед.

- Взял эти вопросы в работу – обсудим с руководителями федеральных структур, - пообещал глава региона.