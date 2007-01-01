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Экономика и бизнес

На льготные кредиты для аграриев выделили дополнительное финансирование

На это из бюджета потратят 57,5 миллиарда рублей, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
Дмитрий Ивьев
12:22 сегодня
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Субсидировать планируется более 40 тысячи предприятий.

Дополнительные деньги выделили из-за повышения ключевой ставки Банка России.

В министерстве сельского хозяйства Калужской области сообщили, что с 2006 года на развитие АПК привлечено более 64 миллиардов рублей льготных кредитов. В этом году в рамках краткосрочного кредитования аграрии получили более 3,3 миллиарда рублей.

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