На льготные кредиты для аграриев выделили дополнительное финансирование

На это из бюджета потратят 57,5 миллиарда рублей, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Субсидировать планируется более 40 тысячи предприятий.

Дополнительные деньги выделили из-за повышения ключевой ставки Банка России.

В министерстве сельского хозяйства Калужской области сообщили, что с 2006 года на развитие АПК привлечено более 64 миллиардов рублей льготных кредитов. В этом году в рамках краткосрочного кредитования аграрии получили более 3,3 миллиарда рублей.