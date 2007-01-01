Финансовые риски калужских участников нацпроектов сократились вдвое

Об этом 2 декабря на заседании правительства рассказал руководитель управления Федеральной налоговой службы Андрей Ламакин.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что в 2024 году в регионе реализуются 46 региональных проектов в рамках 13 нацпроектов, на которые выделено 14 миллиардов рублей.

По итогам контрольных мероприятий в бюджет поступил еще 91 миллион.

Сумма выявленных рисков у участников нацпроектов снизилась со 123 до 66,6 миллионов.

В налоговой отметили, что предотвратить взаимодействие с недобросовестными подрядчиками участникам нацпроектов можно с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков юридических лиц».

Губернатор поручил региональному министерству конкурентной политики разработать рекомендации, чтобы максимально использовать возможности налоговой службы.