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Экономика и бизнес

Финансовые риски калужских участников нацпроектов сократились вдвое

Об этом 2 декабря на заседании правительства рассказал руководитель управления Федеральной налоговой службы Андрей Ламакин. 
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
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Губернатор Владислав Шапша отметил, что в 2024 году в регионе реализуются 46 региональных проектов в рамках 13 нацпроектов, на которые выделено 14 миллиардов рублей.

По итогам контрольных мероприятий в бюджет поступил еще 91 миллион.

Сумма выявленных рисков у участников нацпроектов снизилась со 123 до 66,6 миллионов. 

В налоговой отметили, что предотвратить взаимодействие с недобросовестными подрядчиками участникам нацпроектов можно с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков юридических лиц».

Губернатор поручил региональному министерству конкурентной политики разработать рекомендации, чтобы максимально использовать возможности налоговой службы.

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