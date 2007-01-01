-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области выделят дополнительные 1,5 миллиарда рублей на дороги
Экономика и бизнес

В Калужской области выделят дополнительные 1,5 миллиарда рублей на дороги

Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
0 68
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Изменения в бюджете 28 ноября обсуждали на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, сообщил в своем телеграм-канале депутат Сослан Такаев.

Также на 900 миллионов рублей увеличится сумма, выделенная на приобретение лекарств для льготников.

На социальную поддержку участников СВО и членов их семей пойдут почти 152 миллиона.

На поддержку тех, кто идет служить по контракту с Минобороны, направят более 294 миллионов.

На 48 миллионов увеличатся расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Еще 50 миллионов потратят на выплаты в виде сертификата на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На поддержку местных инициатив направлено 300 миллионов, на школьные инициативы - 150 миллионов.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Надолго ли этот процесс?... Может это была разовая акция

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
10:06 сегодня
6 5148
ILR

Можно подумать, что депутаты не проголосуют...

...
Обнинск
Обнинские депутаты проголосуют за повышение тарифов ЖКХ
10:04 сегодня
1 440
habitant

"31-летний мужчина и 29-летняя" эта инфа для уточнения некоторых соображений дана? т.е. переход к парадигме сексуальных отношений: она/он - лучшая/ий? зачем выкладыать такое видео, не понятно

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
09:53 сегодня
7 10464
habitant

есть, наверное программы для моделирования, может скриншоты выложить с картинками и цифрами. стало бы понятнее

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
09:44 сегодня
6 5148
habitant

"большинство калужан больше не увидят в своей жизни ремонт тепловых сетей" ну это на пятерочку! так держать!

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
09:42 сегодня
2 2474
habitant

"А из Калуги в Москву старые ходят?" браво. т.е. старые отмыть не судьба, проще новые купить? особая благодарность за "обозначение D4"

...
Авто и транспорт
В Калугу из Москвы запустили новые электрички
09:40 сегодня
4 17896
habitant

сокращение количества переходов улучшит автомобильное движение - vice versa тоже работает, сокращение количества автомобилей улучшит пешеходное движение. слишком большая нагрузка на гагаринский мост

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
09:37 сегодня
10 4932
habitant

ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира - сквер станет недоступным(

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
09:34 сегодня
10 4932
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Немцы оккупировав Калугу, думали поселиться в ней всерьез и надолго. Калуга была оккупирована 12 октября 1941 года, однако, первый сотрудник немецкой пропаганды, зондерфюрер Курт Риттвегер, прибыл в нее лишь месяцем спустя. В двух рапортах он доложил об успешных пропагандистских мероприятиях, в частности, при поддержке бургомистра города был вывешен "Цветной портрет фюрера", который пользовался "особой популярностью у населения...".

...
Общество
29 ноября в Калужской области открыли первый детский дом
09:23 сегодня
3 5591
Мой господин

Это прям праздник здравого смысла какой то. В отделе по организации дорожного движения чувствуется прогрессивный человекоцентричный мыслительный процесс)

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
01:47 сегодня
6 5148
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkdYTjY3eUcrbjhFdFlPMmJQbmV6T3c9PSIsInZhbHVlIjoiVW5HaHZxZU5nQzhLOVJySEdjQ2IyWTB3cXRkZkJDTWxjZGMyaDMyNlFnQU5nVEtHZURxeHJWTk1iK0E3ZXZmVGVwaFZkRzI4R294L2VTY2lQVEdSL0Zjd0x3VERWaWtQNlhUSGxFUkZySFJCczIzeDRaRTl0VHlhY3ZLSyt5VUZGM0hEVWNOU2RkODhaNk1zZUxpRUZIY2NUNThxb1d4VXo2VFJ3NzhZallwM0NWdXMrcFVIVEhFQmRySkE5aTFMN20vZ2V2MUZQSVpsKzEyNjVnZkJiUGVubStYNnM5cmUyQXJKVjRIdjZpMVl0c1lqWHhpeHI2VUZzbWtFdS9Xa0NtcHl6QlJSZkM1WUIwLzdXdTU3Q2sxekVycTg1dCtydUU2ZHNEK0tpL01nMjA4NjA1eHhxTWVxZ0JvYit5UFNZUHcwRHBDM0NuQUFCZnR5SnNodzhlZE9Cdjdycmt2OG16UEtHN250aERwdjl0QWVFQlFqUEJqME9wL2Z2cW5ha1dBUFkwT1JKN2JhWVZHN1ZJTkJ1UG5JVUcxNktZR0lPc3hsYXhOWHdjaklJZ2pSNmhPTitsaGlSYW81OTNWc010emhjbHNqdjB2UHNpUW1PeDM0WnRhdzV3TW1oYStjMGpYTU9va1ExY3pMemdNSDBHS2hTdTJTdURKWk9sS0pka01iYVlIR29vMFFXUXhzTDM5WHRoUVNITDErZndzamUrWG0yTFNTUjBhMnhPdVIxZzRnU1NCWDN3MGJuQ2xXMis3TDhmYnFXYU1BUHp4anVTUnpPV3U4bGE5N0Y2NlVQWSt2a2p5V2F0N0lhUFp6VDNxNUpEeTQxcUNvZkU3YyIsIm1hYyI6ImMyOGY5N2JkOGY2OWU1ODBiYzc2YWE2MzY3ZDE1YjI2OGU4MDgzZDU3MmM4NWU3ZWJjN2ZlOTExNmFiOTM2ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InA1d1hZS3U2ZGFvejFMZDk1TnZhV3c9PSIsInZhbHVlIjoiL3FiSmlwN1ZaZjNsa1FmZHlvQ01ITW8zdkVNNDR3RE9MaXUwS25ZUDR5eGZOSzl1WlpsMUV5Q3ZDdk40UkhnN2d2MDBVcjlSS3p4NnZOaUx2dmoraFBZYjF6Ui9SU0E3NFhTZVFsZ3Z3UXVjTENyVklGZUV0ZDN4VlRVeVg3L0FjQ010Tlh2Y2I1ZlN1emVlVnB4elNzOFRwcWFVK1d3d2dMSEJRQWs3VVVFeDVnSkNPalVGZS9XZklaUXlIR0R5cithMDFzbE5jUDI5QkN2aGVwWXhpUFJpSzV1aCtUeUp6RlN0M0Yvb1RhcTFxZHovMG1NNDI1ZjFhcVExR2RrZEo0M2l2ZjlFbWZOUUFNdzZaT2kxa3Jzd3VxOUlVWlpiQnF6ejkrbTZ1YUl3aUxtdEpTbUd5R2RRRHlZei9uVjZMT0ZFV3lqYVVlZzVjR1N1RmxMRVA4S0RpTXFsVmpid3dFVHVxa21nZGV4YkE4T2lBaUJsaWx2QVEvVTJUT0pFSWNCbWdvb2hDUUlQbHlSMGUyUEd0QnZNRGU0Sm1GTVB6aDVDSHJiT1o0S3NzUWhhQUxaVlNCZGNpYi8zVWdxUyIsIm1hYyI6ImVjODNkZjVjMjI3OTg0YzViZjRlZWMzNDMyODY4ZjE4MWExYTMzYWIxNjJlNTUxNDBiYTE3ZTBkNTI1YWYwZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+