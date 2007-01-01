В Калужской области выделят дополнительные 1,5 миллиарда рублей на дороги

Изменения в бюджете 28 ноября обсуждали на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, сообщил в своем телеграм-канале депутат Сослан Такаев.

Также на 900 миллионов рублей увеличится сумма, выделенная на приобретение лекарств для льготников.

На социальную поддержку участников СВО и членов их семей пойдут почти 152 миллиона.

На поддержку тех, кто идет служить по контракту с Минобороны, направят более 294 миллионов.

На 48 миллионов увеличатся расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Еще 50 миллионов потратят на выплаты в виде сертификата на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На поддержку местных инициатив направлено 300 миллионов, на школьные инициативы - 150 миллионов.