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Экономика и бизнес

Промышленность Калужской области выросла на 12,4%

Такие показатели зафиксированы за девять месяцев нынешнего года, сообщил 27 ноября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
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- В течение всего этого года наша экономика стабильно развивается, - заявил он. - За 9 месяцев рост промышленного производства составляет 12,4 %. Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок.

Он отметил, в Калуге запустили производство китайских кроссоверов Haval M6.

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Лента комментариев
Viper

Вот теперь свой будет! Отсуженный.🤣🤣🤣

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Viper

Вот теперь свой будет! Отсуженый.🤣🤣🤣

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mrTJohn

Дополнительный заработок оказался крупным, но отрицательным.

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mrTJohn

Если жизнь с каждым днем стоновится всё недоступнее, то невольно напрашивается мысль, что наши слуги не справляются со своими обязанностями. Да, похоже, и не хотят особо то. Руководствуются принципом: "Ну да, мы охренели, и чо?"

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bmnw

А как же себестоимость? Мы все уже уяснили, что себестоимость перевозки 1 человека в этой эффективнейшей системе в 2-3 раза больше, чем на личных автомобилях, может всё-таки стоит поднять рублей до 200?

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ajax

Нет в Калуге з-да "Кристалл"!!! Только - в Обнинске, и то - пародия. Используют чужие товарные знаки и бренды...

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16:43 сегодня
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Василёк

очень увлекательная история. хочется подробностей, о том как удалось спустить в канализацию пластиковые бутылки. надеюсь не 5-литровые ?

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А покаянное видео с начальником генштаба будет, с обещанием больше не допускать оккупации захват нашей территории?

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5 7780
ILR

Ну а нам какое дело до их пропаганды? У нас своя пропаганда - у них своя и как влияют какие-то ролики?. Вы смотрите их пропаганду или только нашу?. Я вот не смотрю не их, не нашу - а стараюсь анализировать что есть, а чего нет, для этого достаточно материала. А все эти запреты - только для того, что-бы не было сомнений, что "всё идёт по плану" и не более.

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11 12766
ILR

Во всём виноваты "людишки бестолковые", которые оплачивают сполна все хотелки того-же водоканала. А может водоканал не провёл нужных профилактических работ или подключили к трубе дополнительные дома и сэкономили?. Чуть что случается, так виноваты природа, неизвестные вандалы или как в данном случае, исключительно жители - удобно ведь и главное никому нет дела до всего этого.

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16:04 сегодня
3 1140
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