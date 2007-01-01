Промышленность Калужской области выросла на 12,4%

Такие показатели зафиксированы за девять месяцев нынешнего года, сообщил 27 ноября губернатор Владислав Шапша.

- В течение всего этого года наша экономика стабильно развивается, - заявил он. - За 9 месяцев рост промышленного производства составляет 12,4 %. Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок.

Он отметил, в Калуге запустили производство китайских кроссоверов Haval M6.