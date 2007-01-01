Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
В среду, 27 ноября, суд по интеллектуальным правам признал недействительным решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря/Pirates of the Caribbean» по заявке калужского завода «Кристалл».
Разбирательства продолжались около двух лет. Предприятие подало заявку еще в марте 2022 года.
В Калужской области собираются выпускать ром.
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