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Экономика и бизнес

Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге

Его появление было анонсировано в прошлом году, однако, по словам Дмитрия Денисова, компания потеряла интерес к нашему городу.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
0 1208
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- И слава Богу, - добавил городской голова в среду, 27 ноября, на большой пресс-конференции. - Дело в том, что появление подобных объектов служит по сути кадровым пылесосом. Я себе с трудом представлю, как мы должны мотивировать, допустим, воспитателей детского садика, чтобы они не перепрофилировались в кладовщика или сборщика посылок. Какие бы там инвестиции не были заложены, они, как показывает практика, оказывают неблагоприятное влияние на рынок труда в регионе. Поэтому, пускай этот центр будет построен в другом регионе, мы от этого точно не пострадаем.

По его словам, сейчас никаких планов на земельный участок нет, маркетплейсу он не предоставлялся.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

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Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

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M

Пытали их чтоли ?

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:21 сегодня
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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

...
Авто и транспорт
Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:14 сегодня
4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

...
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