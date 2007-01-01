Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге

Его появление было анонсировано в прошлом году, однако, по словам Дмитрия Денисова, компания потеряла интерес к нашему городу.

- И слава Богу, - добавил городской голова в среду, 27 ноября, на большой пресс-конференции. - Дело в том, что появление подобных объектов служит по сути кадровым пылесосом. Я себе с трудом представлю, как мы должны мотивировать, допустим, воспитателей детского садика, чтобы они не перепрофилировались в кладовщика или сборщика посылок. Какие бы там инвестиции не были заложены, они, как показывает практика, оказывают неблагоприятное влияние на рынок труда в регионе. Поэтому, пускай этот центр будет построен в другом регионе, мы от этого точно не пострадаем.

По его словам, сейчас никаких планов на земельный участок нет, маркетплейсу он не предоставлялся.