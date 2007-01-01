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Калужская область получит 1,9 миллиарда на развитие сельских территорий

Дмитрий Ивьев

По объему финансирования на 2025 год регион вошел в тройку лидеров в России, рассказал 25 ноября министр сельского хозяйства Александр Ефремов.

Дмитрий Ивьев 400 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники