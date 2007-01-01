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Экономика и бизнес

Калужская область получит 1,9 миллиарда на развитие сельских территорий

По объему финансирования на 2025 год регион вошел в тройку лидеров в России, рассказал 25 ноября министр сельского хозяйства Александр Ефремов.
Дмитрий Ивьев
08:52 сегодня
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В Людиново, Медыни, Юхнове, Хвастовичах и Малоярославце запланированы строительство и реконструкция детских садов, домов культуры, спортивных объектов, обновление коммунальных сетей.

В Медынском районе для аграриев появится жилой комплекс из 32 домов, в Людиново построят 10 домов.

В Пеневичах Хвастовичского района планируют построить еще 15 домов.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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M

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