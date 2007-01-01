Калужская область получит 1,9 миллиарда на развитие сельских территорий
По объему финансирования на 2025 год регион вошел в тройку лидеров в России, рассказал 25 ноября министр сельского хозяйства Александр Ефремов.
В Людиново, Медыни, Юхнове, Хвастовичах и Малоярославце запланированы строительство и реконструкция детских садов, домов культуры, спортивных объектов, обновление коммунальных сетей.
В Медынском районе для аграриев появится жилой комплекс из 32 домов, в Людиново построят 10 домов.
В Пеневичах Хвастовичского района планируют построить еще 15 домов.
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