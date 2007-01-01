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Экономика и бизнес

В Калужской области 64% бюджета направили на финансирование соцпрограмм

О данных по итогам девяти месяцев сообщила 25 ноября на заседании правительства министр финансов региона Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:47 сегодня
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Из 40,382 миллиарда рублей на образование выделено 15,768, на здравоохранение - 10,633, социальную политику - 11,863 миллиарда.

Кроме того, на физкультурные и спортивные мероприятия потратили 1,088 миллиарда, на культуру и кинематографию - 1,029 миллиарда.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что средства направляются на выполнение нацпроектов, региональных программ, строительство, ремонт и оборудование учреждений, развитие инфраструктуры.

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Лента комментариев
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M

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mrTJohn

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grober

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