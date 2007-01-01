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Экономика и бизнес

Калужский завод запускает производство инновационных гибридных трекеров ГЛОНАСС

Софья Фирсова
14:36 сегодня
0 528
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На одном из калужских заводов началось производство уникальных гибридных трекеров ГЛОНАСС. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

Новая система позволяет отслеживать транспортные средства в режиме реального времени даже при отсутствии сотовой связи, автоматически переключаясь между спутниковыми и сотовыми каналами. Трекеры не требуют точного наведения на спутники.

Владимир Попов уточнил, что пилотная партия трекеров будет выпущена в первом полугодии 2025 года. Соответствующее соглашение было подписано на Международном форуме «Транспорт России».

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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