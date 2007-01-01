Калужский завод запускает производство инновационных гибридных трекеров ГЛОНАСС
На одном из калужских заводов началось производство уникальных гибридных трекеров ГЛОНАСС. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.
Новая система позволяет отслеживать транспортные средства в режиме реального времени даже при отсутствии сотовой связи, автоматически переключаясь между спутниковыми и сотовыми каналами. Трекеры не требуют точного наведения на спутники.
Владимир Попов уточнил, что пилотная партия трекеров будет выпущена в первом полугодии 2025 года. Соответствующее соглашение было подписано на Международном форуме «Транспорт России».
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