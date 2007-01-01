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Экономика и бизнес

Владислав Шапша поручил проработать понятие «семейное предприятие»

Губернатор Калужской области 22 ноября рассказал о предложении областных бизнесменов.
Дмитрий Ивьев
14:36 сегодня
0 406
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Термин «семейное предприятие» хотят закрепить на законодательном уровне.

- Считаю, что нужно детально проработать вопрос: определить четкие критерии, – заявил глава региона.

Также Шапша предложил создать единую интерактивную карту туристических объектов Калужской области. Этим должно заняться региональное министерство культуры и туризма.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

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Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

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maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

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Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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