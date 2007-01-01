Владислав Шапша поручил проработать понятие «семейное предприятие»
Губернатор Калужской области 22 ноября рассказал о предложении областных бизнесменов.
Термин «семейное предприятие» хотят закрепить на законодательном уровне.
- Считаю, что нужно детально проработать вопрос: определить четкие критерии, – заявил глава региона.
Также Шапша предложил создать единую интерактивную карту туристических объектов Калужской области. Этим должно заняться региональное министерство культуры и туризма.
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