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Экономика и бизнес

Губернатор сообщил о дополнительных поступлениях из федерального бюджета

Калужская область в 2025 году получит еще 10,4 миллиарда рублей.
Дмитрий Ивьев
16:55 сегодня
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Их направят на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, дорожной отрасли, АПК и спорта, рассказал 21 ноября глава региона Владислав Шапша.

Дополнительные деньги мы получим в результате распределения межбюджетных трансфертов.

Сейчас в Калуге работают над областным бюджетом на 2025-2027 годы. 21 ноября документ был принят в первом чтении.

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