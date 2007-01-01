Губернатор сообщил о дополнительных поступлениях из федерального бюджета

Калужская область в 2025 году получит еще 10,4 миллиарда рублей.

Их направят на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, дорожной отрасли, АПК и спорта, рассказал 21 ноября глава региона Владислав Шапша.

Дополнительные деньги мы получим в результате распределения межбюджетных трансфертов.

Сейчас в Калуге работают над областным бюджетом на 2025-2027 годы. 21 ноября документ был принят в первом чтении.