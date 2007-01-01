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Экономика и бизнес

Калужский бюджет приняли в первом чтении

Документ рассматривался в четверг, 21 ноября, на заседании регионального Заксобрания.
Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
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Как рассказала министр финансов Валентина Авдеева, в следующем году доходы планируется на уровне 95, 167 миллиарда рублей, расходы – 97,328 миллиарда.

В 2026-2027 годах бюджет должен стать профицитным. Доходы будут превышать расходы.

Во втором и третьем чтениях проект областного бюджета рассмотрят 5 декабря.

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M

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