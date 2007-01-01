В Калужской области выросло производство рапса

В нынешнем году аграрии вырастили 31,7 тыс. тонн.

В нынешнем году аграрии вырастили 31,7 тыс. тонн.

Уровень 2023-го года превышен на 18%, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

- Зёрна рапса служат сырьём для производства масла, которое применяют в кулинарии, медицине, косметологии, а также в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности, - прокомментировали в министерстве. - Жмых и зелёную массу рапса используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных. В них есть полезные микроэлементы, которые нужны для быстрого роста и набора массы животных.