336

Татьяна Леонова обсудила сотрудничество Калужской области с НИТУ МИСИС

Дмитрий Ивьев

На встрече с представителями национального исследовательского технологического университета шла речь о подготовке кадров для промышленности.

Дмитрий Ивьев 336 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники