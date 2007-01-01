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Экономика и бизнес

Татьяна Леонова обсудила сотрудничество Калужской области с НИТУ МИСИС

На встрече с представителями национального исследовательского технологического университета шла речь о подготовке кадров для промышленности.
Дмитрий Ивьев
14:04 сегодня
0 336
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Обсуждалась организация выездных экскурсий для студентов вуза на калужские предприятия.

Также Леонова рассказала, что для студентов могут организовать практику с последующим трудоустройством.

Заместитель губернатора Калужской области подчеркнула, что развитие научно-технического потенциала производств невозможно без внедрения свежих идей.

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Лента комментариев
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Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

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Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

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Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

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