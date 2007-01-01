Татьяна Леонова обсудила сотрудничество Калужской области с НИТУ МИСИС
На встрече с представителями национального исследовательского технологического университета шла речь о подготовке кадров для промышленности.
Обсуждалась организация выездных экскурсий для студентов вуза на калужские предприятия.
Также Леонова рассказала, что для студентов могут организовать практику с последующим трудоустройством.
Заместитель губернатора Калужской области подчеркнула, что развитие научно-технического потенциала производств невозможно без внедрения свежих идей.
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