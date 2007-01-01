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Экономика и бизнес

Владислав Шапша обсудил с Максимом Решетниковым развитие Калужской области

Встреча губернатора с главой Минэкономразвития России прошла в пятницу, 15 ноября. 
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
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Речь шла о перспективах калужской экономики.

В частности, отмечалось, что предприятия смогли перестроить логистику, перезапущен автокластер.

Хорошие показатели у туризма, фармпроизводства и деревообработки. 

Как рассказал Владислав Шапша, Решетников высоко оценил меры по наращиванию экономики области.

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калужская область
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Лента комментариев
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Не указан автор снимка - непорядок! Почему??? Хотел бы спросить у него: почему неправильно выбраны настройки ф/камеры? СНИМОК -ТЕМНОВАТ. Для сайта еженедельника - не годится!

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спасибо шапше за этот подарок !

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Дмитрий Сергеевич

Ни хрена не понятно, но очень интересно )))

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Погодите, но ведь раньше нам неоднократно утверждали власти, что по НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ можно спокойно укладывать асфальт в снег и лужи!!!

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Андрей Ермишин

А что вы хотели? Нельзя строить школы на помойках! Всегда для школ выбирали лучшие участки. Самое поганое детям - девиз денисовцев (денисовцы - дикие доисторические люди которые не любили детей поэтому и вымерли)

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Андрей Ермишин

Наглая ложь! Зеленные насаждения нельзя отдать в аренду! Тем более строят жилые дома а не автостоянку. Автостоянка должна находиться не менее 50 метров от жилых домов. И должны пройти общественные слушания. Продажные чинуши снова легли под Ташир.

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Василёк

расскажите кто-нибудь чинушам про яндекс.погоду . Или для этого придется создавать министерство по наблюдению за прогнозами погоды ?

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12:15 сегодня
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Alexandr Seva

поступила в институт имени Мичурина, так и знала

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В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:13 сегодня
6 1308
ajax

Поди, обувью пописали весь лак на полу, за который так трясутся хозяева Дворца? Для 12 команд УСЗ явно маловат, 4-5 - куда ни шло.

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