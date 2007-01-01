Владислав Шапша обсудил с Максимом Решетниковым развитие Калужской области
Встреча губернатора с главой Минэкономразвития России прошла в пятницу, 15 ноября.
Речь шла о перспективах калужской экономики.
В частности, отмечалось, что предприятия смогли перестроить логистику, перезапущен автокластер.
Хорошие показатели у туризма, фармпроизводства и деревообработки.
Как рассказал Владислав Шапша, Решетников высоко оценил меры по наращиванию экономики области.
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