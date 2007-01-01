Бюджет 2025 года внесли на рассмотрение в парламент Калужской области

В четверг, 14 ноября, прошли публичные слушания, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Приоритет 2025 года - социальная направленность, - заявил глава региона. - На эту сферу выделен 51 млрд. 527 млн. рублей. Около 60 % от общей суммы расходов.

На индексацию зарплат планируется потратить 1,437 миллиарда.

В бюджете предусмотрены деньги на строительство школы на Тайфуне в Калуге, выкуп детского сада в Кабицыно, строительство школ в Людиново и Калуге в Комфорт Парке.

Также увеличены расходы на инициативное бюджетирование. В 2025 году впервые будет реализовано молодежное бюджетирование.